نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية.. سيلفا يضع مانشستر سيتي في المقدمة أمام الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام حاليًا على أرضية ملعب كامبينج وورلد، المواجهة النارية بين مانشستر سيتي والهلال، ضمن فعاليات دور الستة عشر من مسابقة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تمكن البرتغالي برناردو سيلفا من تسجيل الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، بعد صناعة متقنة من إلكاي جوندوجان.

وتأهل السيتيزنز إلى ثمن نهائي مونديال الأندية بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، في المقابل صعد زعيم الأندية السعودية إلى نفس هذا الدور كوصيف للمجموعة الثامنة خلف ريال مدريد.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الفنزويلي جيسوس فالينزويلا، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب كامبينج وورلد بولاية أورلاندو.

وأنطلقت المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والخامسة بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل الهلال، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: ياسين بونو.

▪︎خط الدفاع: خاليدو كوليبالي - رينان لودي - روبين نيفيز.

▪︎خط الوسط: محمد كنو - ناصر الدوسري - سافيتش - جواو كانسيلو - متعب الحربي.

▪︎خط الهجوم: مالكوم دي أوليفرا - ماركوس ليوناردو.

في المقابل، جاء تشكيل مانشستر سيتي، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: إيدرسون.

▪︎خط الدفاع: ريان آيت نوري - جفارديول - روبن دياز - ماثيوس نونيس.

▪︎خط الوسط: إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا - تيجاني ريندرزر.

▪︎خط الهجوم: سافيو موريرا - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية

تُنقل مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN، ويمكنكم مشاهدة المواجهة عن طريق قنوات إم بي سي مصر التي أعلنت عن نقلها لجميع مواجهات الهلال في البطولة.