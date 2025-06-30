الفيصل الزبير وفريق المنار يحافظون على تواجدهم فـي المراكز الأولى بالترتيب العام لتحدي جي تي العالمي

بعد أن حل خامسا فـي سباق كراودسترايك 24 ساعة فـي سبا

حافظ السائق الدولي الفيصل بن خالد الزبير وفريق المنار العماني على مكانتهم في المراكز الأولى في الترتيب العام لتحدي جي تي العالمي 2025 من «أيه دبليو أس» في فئة الكأس الذهبية، بعد ختام مشاركته في سباق كراودسترايك 24 ساعة على حلبة سبا فرانكورشان البلجيكية، حيث حقق خلالها الفيصل وزملاؤه المركز الخامس في الترتيب العام لفئة الكأس الذهبية بعد أن شهد السباق مشاركة 73 سيارة من مختلف المصانع، ومع ختام هذه الجولة يتصدر فريق المنار العماني الترتيب الإجمالي لفئة الكأس الذهبي لسباقات التحمل والسباقات القصيرة بالمركز الأولى برصيد 110.5 نقطة، فيما يتواجد الفيصل الزبير في المركز الثاني في الترتيب العام للسائقين لفئة الكأس الذهبي برصيد 106.5 نقطة ويسعى خلالها الفيصل للعودة إلى الصدارة مع ما تبقى من جولات الموسم الحالي.

وسوف يعود فريق المنار للسباقات إلى التسابق مع تجدد المنافسة في الجولة القادمة والتي ستكون على حلبة ميزانو الايطالية، من تحدي جي تي العالمي لكأس السباقات القصيرة «السبرينت» في الفترة من 18 الى 20 يوليو الجاري.

وسجل الفيصل الزبير، مع السائقين ينز كلينجمان، بن تاك، ونيل فيرهاجن نقاطًا ثمينةً مع إحرازهم المركز الخامس في فئة الكأس الذهبة وسط منافسة قوية شهدها السباق وأمام عدد قياسي من الجماهير، وصل إلى 128 ألف متفرج طوال مجريات هذه الجولة، أكمل فريق المنار للسباقات 546 لفة، مع التأخر بلفتين فقط عن فريق «فيرستابن دوت كوم» للسباقات الفائز مع سيارة أستون مارتن، وفريق «كراج 59» بالمركز الثاني على متن سيارة ماكلارين مع تفويتهم فرصة الفوز بسبب مشكلة في الإطارات في الساعة الأخيرة من السباق. كما أنهى فريق «سي أس أيه» للسباقات هذا السباق بالمركز الثالث مع سيارة ماكلارين، فيما جاءت سيارة بورشه لفريق «رايت موتورسبورت» بالمركز الرابع أمام فريق المنار للسباقات من فريق «دبليو أر تي». حيث تساهم هذه النتيجة في بقاء الفريق بقوة ضمن دائرة المنافسة على لقب بطولتَي السائقين والفرق.

وبعد تحقيق فريق المنار للسباقات بالتعاون الفني مع «دبليو أر تي» لمركز الانطلاق التاسع في التصفيات لسباق التحمل الأصعب لسيارات جي تي في العالم، وهو السباق الأساسي في كأس سباقات التحمل من تحدي جي تي العالمي، على متن سيارة بي أم دبليو «أم 4 جي تي 3 إيفو»، فإن رباعي الفريق شق طريقه لاجتياز خط النهاية ضمن المراكز الخمسة الأولى، كما أنه تقدم إلى المركز الرابع في عدة مراحلٍ من هذا السباق المميز بتحدياته الاستثنائية في حلبة سبا فرانكورشان.

وكان كلينجمان قد استلم مهام القيادة في المراحل المبكرة من السباق، وانطلق من المركز التاسع في فئة الكأس الذهبي وكان بإمكانه التقدم إلى المركز السابع بعد ثلاث لفات فقط في ظل تواجد سيارة بورشه لفريق «هيربيرث موتورسبورت» في الصدارة مع جويل ستورم وصولًا إلى الساعة الثانية من هذا السباق.

بعد ذلك، قام تيم هاينمان بقيادة سيارة بورشه في الصدارة، فيما تواجد تاك بديلًا عن كلينجمان في مقصورة قيادة سيارة بي أم دبليو لفريق المنار للسباقات، لكنه تراجع إلى المركز التاسع أثناء تبديل السائقين. وكان بإمكان الفريق التقدم إلى المركز الخامس بعد مضي 4 ساعات ونصف، ومن ثم تراجع إلى المركز السابع بعد ساعتين على ذلك. وخلال الفترة الليلية، بعد مضي 10 ساعات ونصف على انطلاق السباق، كان بإمكانهم التقدم إلى المركز الرابع ومن ثم التراجع إلى المركز الخامس مجددًا.

ومع تبقي ست ساعات على نهاية السباق، تواجد كلينغمان داخل مقصورة القيادة مرةً أخرى، فيما تصدرت سيارة أستون مارتن لفريق «فيرستابن دوت كوم». وكان كلينجمان قد خطف المركز الرابع مع تبقي 5 ساعات و40 دقيقة على النهاية، ولكن فيرهاغن استلم مهام القيادة في المرحلة التالية وتراجع إلى المركز الخامس مع تبقي 4 ساعات على نهاية السباق، فيما خطفت سيارة ماكلارين لفريق «كراج 59» الصدارة في فئة الكأس الذهبي. كان على تاك قيادة السيارة في المراحل الأخيرة من السباق، وتمكن البريطاني من اجتياز خط النهاية بالمركز الخامس بنجاح في فئة الكأس الذهبي.

الفيصل الزبير: سجلنا نقاطا ثمينة وقطعنا نصف مشوار الموسم

قال المتسابق الدولي الفيصل الزبير: لم يكن هذا أفضل سباق لنا على صعيد النتيجة النهائية لكن الأمر الأهم هو أننا قدمنا أفضل ما لدينا مع القوة التي حصلنا عليها من سيارة بي أم دبليو» ، وأضاف: «رأينا أنه لم يكن بإمكان سيارات بي أم دبليو التمتع بالسرعة اللازمة للمنافسة على الفوز بسبب معايير توازن الأداء (بي أو بي). كانت سيارتنا أثقل بـ 15 كيلوجراما إضافية (عقوبة وزن إضافي) بعد التصفيات. أعتقد أن ذلك لم يكن عادلًا. أنا سعيد بالمركز الذي أنهينا السباق به، وسجلنا نقاطًا ثمينة في المنافسة على البطولة، خصوصًا مع توزيع نقاط بعد مضي 6 ساعات، 12 ساعة، و24 ساعة. لكن من الصعب تقبّل هذه النتيجة بعد النجاح الذي حققناه العام الماضي».

وأكمل: «لم تكن المهمة سهلة وكانت قيادتنا جيدة، وبدون عقوبات، وتمتعنا بثبات عال في مستوى الأداء، وكانت هناك بعض الاحتكاكات خلال الفترة الليلية، ولكنها جاءت بسبب سائقين آخرين كانت السيارة جيدة، وتمكنا من اجتياز خط النهاية ولم نحقق النتيجة المطلوبة، ولكن من المستحيل الفوز بكافة السباقات وما زال علينا المشاركة بالنصف المتبقي من الموسم ولدينا الوقت الكافي لتعويض نتيجة هذا السباق».