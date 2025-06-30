أربع مواجهات مثيرة فـي دور الثمانية لدوري الهواة ببهلاء

بهلاء ـ من مؤمن الهنائي: حجزت فرق الهلال والكور والسور والاتحاد ووادي سيفم و الطماح و المستقبل والجزيرة موقعها في دور الثمانية لبطولة دوري الهواة بنادي بهلاء، وسوف تقام مباريات دور الثمانية يومي الخميس والجمعة الثالث والرابع من يوليو الجاري، حيث يلتقي فريق وادي سيفم مع فريق المستقبل، كما يلتقي فريق الهلال مع فريق الجزيرة ، وبذكريات ديربيات الزمن الجميل يلتقي فريق الطماح فريق السور ويلتقي فريق الكور مع فريق الاتحاد. وجاء تأهل الفرق الثمانية بعد منافسات متكافئة فحسم فريق المستقبل مباراته مع فريق الصحراء بهدفين نظيفين أحرزهما نصر المصلحي وزكريا الريامي وحصل لاعب المستقبل محمد بن سالم الشكيلي على جائزة أفضل لاعب و تأهل فريق الطماح بعد فوزه على فريق الطلائع البسيوي بالضربات الترجيحية بنتيجة 5/‏3 بعد أن تعادل الفريقان في الأشواط الأصلية 1/‏1 سجل للطماح لاعبه جاسم الهنائي وتعادل للطلائع البسيوي لاعبه أشرف الشكيلي وحصل لاعب الطلائع البسيوي مصطفى بن عبدالله الشكيلي على جائزة أفضل لاعب وتأهل فريق الكور بعد فوزه على فريق الشباب 2/‏صفر أحرزهما عمر بن سالم الهنائي الذي إستحق جائزة أفضل لاعب أيضا وابتسمت ضربات الترجيح الفاصلة لفريق الاتحاد على حساب فريق الحزم بنتيجة 5/‏4 الذي قدم مباراة كبيرة خرجت أشواطها الأصلية بالتعادل بدون أهداف وحصل لاعب فريق الحزم محمد بن أحمد الشعيلي على جائزة أفضل لاعب، وكان فريق الهلال قد تأهل مبكرا بعد فوزه على فريق بلادسيت بهدفين نظيفين، كما تأهل فريق الجزيرة بعد فوزه على فريق السد بنتيجة 2/‏1 وبنفس النتيجة تأهل فريق وادي سيفم على حساب فريق النصر وبهدفين نظيفين كسب فريق السور فريق شباب الغافات.

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