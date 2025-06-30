فـي الكأس الذهبية: الولايات المتحدة وجواتيمالا يكملان عقد نصف النهائي

مينيابوليس ـ أ.ف.ب: أكملت الولايات المتحدة المضيفة وجواتيمالا عقد المنتخبات المتأهلة الى نصف نهائي الكأس الذهبية لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) بفوزهما بركلات الترجيح على كوستاريكا 4-3 (الوقت الاصلي 2-2) وكندا 6-5 (الوقت الأصلي 1-1) في ربع النهائي. في المباراة الأولى في إنديانابوليس تدين الولايات المتحدة الساعية الى اللقب الثامن في تاريخها والاول منذ عام 2021، بتأهلها الى حارس مرماها وفريق نيويورك سيتي إف سي العملاق مات فريز (1.91 م) الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيحية لكل من خوان بابلو فارجاس، فرانسيسكو كالفو وآندي روخاس، قبل أن يسجل البديل داميون داونز، البالغ من العمر 20 عاما، ركلة الترجيح الحاسمة في ملعب يو إس بانك في مينيابوليس. وانتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2-2، وكانت كوستاريكا، حاملة اللقب ثلاث مرات اعوام 1963 و1969 و1989، البادئة بالتسجيل عبر مدافع هتاي سبور التركي فرانسيسكو كالفو من ركلة جزاء في الدقيقة 12. وحصلت الولايات المتحدة التي تخوض أول بطولة رسمية بقيادة مدربها الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، على فرصة ادراك التعادل من ركلة جزاء انبرى لها لاعب وسط أيندهوفن الهولندي مالك تيلمان، لكن كرته ارتدت من القائم الايمن للحارس المخضرم كيلور نافاس (38 عاما) وتهيأت أمام المهاجم ماكسيميليان أرفستون الذي سددها قوية لكن حامي عرين ريال مدريد الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق أبعدها ببراعة الى ركنية (37). ونجحت الولايات المتحدة في إدراك التعادل بواسطة دييجو لونا بتسديدة قوية من حافة المنطقة ارتطمت بالمدافع أليكسيس جامبوا وخدعت نافاس (43). ومنح أرفستن التقدم للولايات المتحدة مطلع الشوط الثاني بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة (47)، لكن كوستاريكا أدركت التعادل بواسطة ألونسو مارتينيس بتسديدة من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من كارلوس مورا (71). وأنقذ القائم الايسر الولايات المتحدة من هدف ثالث برده تسديدة قوية من خارج المنطقة لمارتينيس (85). وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل واحتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح التي كانت فيها الكلمة الأخيرة للولايات المتحدة وحارس مرماها فريز. وقال فريز بعد المباراة: «ركلات الترجيح هي شغفي»، مضيفا «خلال رحلتنا على متن الطائرة إلى مينيسوتا، كنت أدرس ركلات الترجيح، لذا كنت مستعدا لها في حال احتجنا إليها». وتابع «لقد كان جهدا جماعيا متكاملا يظهر حقا طاقة وعقلية هذه المجموعة للعودة من تأخرها بهدف نظيف... كما تعلمون، الجميع يقدم أداء رائعا في ركلات الترجيح». وتلتقي الولايات المتحدة في نصف النهائي مع جواتيمالا التي حققت مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على كندا 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي. وكانت كندا، بطلة نسختي 1985 و2000، سباقة الى التسجيل بواسطة مهاجمها المنتهي عقده مع ليل الفرنسي جوناثان ديفيد في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، لكنها تلقت ضربة موجعة بطرد مهاجمها جاكوب شافلبورج لتلقيه إنذارين في مدى تسع دقائق (40 و45+4). وانتظرت جواتيمالا، بطلة نسخة 1967 ووصيفة 1965 و1969، الدقيقة 69 لاستغلال النقص العددي وإدراك التعادل عبر المهاجم روبيو روبين بضربة رأسية رائعة من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لأوسكار سانتيس.