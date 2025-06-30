نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يواجه فلومينينسي في ثمن نهائي مونديال الأندية 2025.. صدام أوروبي برازيلي مرتقب على ملعب "بنك أمريكا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتر ميلان يواجه فلومينينسي في ثمن نهائي مونديال الأندية 2025

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، مساء اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، إلى ملعب "بنك أمريكا" بالولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة واحدة من أبرز مباريات دور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع فلومينينسي البرازيلي في مواجهة نارية لا تقبل القسمة على اثنين.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة نظرًا لطموحات الفريقين في الذهاب بعيدًا نحو الأدوار النهائية، حيث يسعى النيراتزوري بقيادة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى محو خيبة نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان، وتحقيق حلم التتويج العالمي، بينما يطمح الفريق البرازيلي في تقديم مفاجأة مدوية وإثبات تفوق الكرة البرازيلية في البطولات العالمية.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة إنت ميلا وفلومينينسي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

إنتر ميلان يواجه فلومينينسي في ثمن نهائي مونديال الأندية 2025

مشوار الفريقين حتى دور الـ16



تمكن إنتر ميلان من التأهل إلى ثمن النهائي بعد أن تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، حيث تعادل مع مونتيري المكسيكي 1-1، ثم فاز على أوراوا الياباني بنتيجة 2-1، واختتم دور المجموعات بفوز مهم على ريفر بليت الأرجنتيني بهدفين دون رد.

في المقابل، صعد فلومينينسي إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بعد تعادل سلبي مع بوروسيا دورتموند، وفوز كبير على أوليسان هيونداي الكوري الجنوبي بنتيجة 4-2، ثم تعادل سلبي أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي



تقام المباراة اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «بنك أمريكا»، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي



أعلنت قناة MBC مصر حصولها على حقوق نقل المباراة، إلى جانب بث اللقاء عبر تطبيق DAZN، المالك الحصري لحقوق بث مباريات البطولة.

الفائز يواجه تحديًا جديدًا في ربع النهائي



من المنتظر أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفريق المتأهل من مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي، ما يزيد من حماسة الصدام، ويعد باحتمال ظهور مواجهات كبرى في الأدوار القادمة.

طموحات إنتر ميلان



يريد الإنتر، الذي يقوده هدافه لاوتارو مارتينيز، الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، بعدما تلقى ضربة موجعة في نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة، ويسعى الفريق لتعويض جماهيره وتحقيق لقب غالٍ طال انتظاره.

طموحات فلومينينسي



يعول فلومينينسي على قوته الجماعية وروح المفاجأة التي تميز الأندية البرازيلية في البطولات العالمية، من أجل إقصاء العملاق الإيطالي، واستعادة الهيبة البرازيلية بعد إخفاق عدد من الفرق البرازيلية في تجاوز هذا الدور.