نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يدخل معسكرا مغلقا وجنش أولى الصفقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة أحمد سامى أولى اجتماعاته مع اللاعبين عصر اليوم بمقر النادى بفرع سموحه.

وعقب الاجتماع توجه الفريق إلى أحد الفنادق بمنطقة برج العرب بالإسكندرية استعدادا للدخول في معسكر مغلق ابتداء من اليوم وحتى يوم 12 يوليو القادم.

وفى نفس السياق نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادى فى إتمام التعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم " جنش " لمده موسم وجاء ذلك بعد استطلاع رأى الجهاز الفنى للفريق.





ويعتبر جنش هو أولى صفقات الاتحاد السكندرى الصيفية حتى الآن.

والجدير بالذكر أن جنش من أبناء الإسكندرية وتحديدًا من منطقة السيوف وبدأ حياته بالنادى الأولمبى السكندرى ثم انتقل الزمالك عام 2011 واستمر به لمدة عشر سنوات ساهم خلالها مع الفارس الأبيض فى الحصول على الكونفدرالية وبطولات الدورى والكاس وكأس السوبر واشتهر بالتصدي لضربات الجزاء.

وانتقل جنش من الزمالك لفيوتشر عام 2021 واستمر به حتى نهاية الموسم المنتهى قبل أن ينضم للاتحاد السكندرى اليوم.