نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مدافع مانشستر يونايتد يعلن اعتزاله كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الأيرلندي جوني إيفانز مدافع مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، عن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، بعد مسيرة احترافية امتدت لنحو عقدين من الزمن.

جوني إيفانز يعلن تعليق الحذاء

وأجرى إيفانز حوارًا مع الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، وقال: "أود أن أعلن رسميًا اعتزالي مسيرتي الكروية، ليس بحزن، بل بفخر وامتنان وحماس للمرحلة القادمة. سأظل مدينًا إلى الأبد للمديرين الفنيين والمدربين والجهاز الفني، وبالطبع لزملائي في الفريق، الذين حظيت بشرف العمل معهم طوال 20 عامًا من مسيرتي الاحترافية في كرة القدم".

وأضاف: "أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للجماهير التي ساندت الفريق في كل خطوة من مسيرتي، لقد كان شرفًا لي أن أكون على أرض الملعب وأشعر بشغفهم في كل مكان؛ وسأظل ممتنًا إلى الأبد لكل ذرة من دعمكم".

وأختتم إيفانز، حديثه، قائلًا: "أتطلع للعمل مع الجيل القادم من اللاعبين الموهوبين لدعمهم لتحقيق كامل إمكاناتهم. بحكم خبرتي في الإعارات، أُدرك الدور المحوري الذي يُمكن أن يلعبوه في تطوير اللاعبين. أنا متحمس للمساعدة في تطوير مسيرة اللاعبين الشباب إلى فريقنا الأول، ومواصلة مسيرة اللاعبين الشباب المتألقين في مانشستر يونايتد".

اليونايتد يعلن تعيين إيفانز رئيسًا لقسم الإعارات والمسارات

كما أعلن المان يونايتد عبر موقعه الرسمي عن تعيين جوني إيفانز رئيسًا لقسم الإعارات والمسارات في النادي، في خطوة إدارية جديدة للاعب، بعد نهاية مسيرته في الملاعب، بالإضافة إلى توليه مسؤولية تنسيق برامج إعارة اللاعبين الشباب.

وخاض إيفانز البالغ من العمر 37 عامًا مع اليونايتد 241 مباراة، فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا مرة وحيدة، وحقق البريميرليج 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبي كأس الرابطة.