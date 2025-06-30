نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا اللاعب هو البديل الأنسب لوسام ومفاجأة حول نجم منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن الاسماء المرشحة لقيادة خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حيث يقترب رحيل الفلسطيني وسام أبوعلي بعد تألقه بكأس العالم للأندية ووصول عروض مغرية له.

وقال إسماعيل يوسف بتصريحات له ببرنامج اللعيب في المونديال: البديل الأنسب للفلسطيني وسام أبو علي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي هو أسامة فيصل بجانب جراديشار وهما محتاجين حد صغير والأجنبي لاعيب كويس جدا ولسه مخدش فرصته كاملة وفي البعض بيقول نخليه طرف من الاطراف ولكن أنا بقول هو centre forward على مستوى عالي وصعب جدا يكون الصفقة البديلة مصطفى محمد ولكن في الكرة وارد ومفيش حاجة صعبة إنما هو لاعب كبير ويزود لأي مكان".

كما صرح عمرو جمال: "اللاعب المصري دلوقتي بقي بيفكر بشكل احترافي بحت بعيد خالص عن جزء الانتماء فمعتقدش صعب مصطفى محمد نجم منتخب مصر يروح وبطريقة احترافية وهو في الزمالك طلع 100% ولما مشي فادهم ماديا وطلع من الباب الكبير وقدامه فرصة لو رجع النادي الأهلي الموضوع بقى احترافي جدا الوحش بقي ميديش 100% للزمالك ويمشى بطريقة وحشة ويحترف ولما يرجع يكون لنادي منافس".

واختتم: "مع اقتراب رحيل الفلسطيني وسام أبو علي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى نادي اخر للاحتراف وسط وصول عروض له من أندية امريكية وعربية وقطرية يبقى السؤال من هو البديل الأنسب بين المرشحين مصطفى محمد وأسامة فيصل ومحمد شريف".

