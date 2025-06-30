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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن نادي الزمالك يرغب في رحيل سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كريم رمزي: الزمالك يبحث على عرض لرحيل الجزيري.. والأبيض يرغب في ضم آدم كايد

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: سيف الجزيري عايز يكمل مع نادي الزمالك، والزمالك رغبته رحيل سيف الجزيري

وأضاف: الزمالك حاليا يبحث عن عرض لسيف الجزيري لعدم فسخ تعاقده بسبب استمرار تعاقده مع الزمالك موسمين، حال فشل الزمالك في جلب عرض لسيف الجزيري، اللاعب سيستمر في صفوف الزمالك بشكل طبيعي.

وأختتم: ادم كايد المهاجم الفلسطيني على رادار الزمالك في الميركاتو الصيفي، وهو يلعب في صفوف بريدا السويدي

