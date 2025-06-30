نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بارتي يودع آرسنال.. وزوبيميندي البديل المنتظر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الغاني توماس بارتي فريقه أرسنال الإنجليزي، وذلك بعد انتهاء عقده الحالي مع الجانرز، في خطوة سيعلن عنها النادي في وقت مبكر من الأسبوع القادم.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قد دخل في مفاوضات مع إدارة "الغانرز" لتمديد عقده والاستمرار في ملعب "الإمارات"، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأن الشروط المالية والبنود التعاقدية، ما أدى إلى اتخاذ القرار النهائي بالرحيل.

وعلى الرغم من أن مغادرته أصبحت متوقعة في الأسابيع الأخيرة، إلا أن تأكيد القرار جاء مؤخرًا. وكان موقع "ذا أتلتيك" قد كشف في وقت سابق أن أرسنال وبارتي دخلا في مفاوضات جادة منذ أبريل الماضي، علمًا أن اللاعب كان حرًا في التفاوض مع أندية خارج إنجلترا منذ يناير.

بارتي أحد الركائز رغم الرحيل

وشارك بارتي بانتظام في تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا خلال موسم 2024-2025، حيث خاض 52 مباراة في جميع المسابقات، ما يعكس أهميته الفنية رغم اقتراب نهاية مشواره مع الفريق.

وتستعد إدارة أرسنال لتعزيز وسط الميدان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تُشير التقارير إلى أن صفقة ضم مارتن زوبميندي، نجم ريال سوسيداد الإسباني، باتت شبه محسومة، ومن المنتظر إعلانها رسميًا مطلع يوليو المقبل لأسباب محاسبية تخص النادي الباسكي.

كما يسعى النادي اللندني لإتمام صفقة أخرى في نفس المركز، حيث تجري المفاوضات النهائية مع برينتفورد للتعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان نورغارد.

مسيرة بارتي مع أرسنال وأتلتيكو

وكان بارتي قد انتقل إلى أرسنال في أكتوبر 2020 قادمًا من أتلتيكو مدريد، بعد أن فعّل النادي الإنجليزي الشرط الجزائي في عقده والبالغ 50 مليون يورو. وشارك اللاعب الغاني في 167 مباراة بقميص "الغانرز"، سجل خلالها 9 أهداف.

ويُذكر أن بارتي بدأ مشواره الاحترافي مع أتلتيكو مدريد في عام 2012، وحقق خلال مسيرته مع الفريق الإسباني لقب الدوري الأوروبي عام 2018، كما خاض نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016، وشارك في 188 مباراة وسجل 16 هدفًا.

وكان المخضرم الإيطالي جورجينيو (33 عامًا) قد غادر أرسنال هو الآخر هذا الصيف بعد نهاية عقده، حيث انتقل إلى صفوف فلامنغو البرازيلي في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

