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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض فريق بوروسيا دورتموند مواجهة محفوفة بالمخاطر عندما يلاقي مونتيري المكسيكي، فجر الأربعاء (بتوقيت مكة المكرمة) على ملعب مرسيدس بنز، في ختام منافسات دور الـ16 لكأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

دورتموند يتحدى مفاجآت مونتيري بدور الـ16 بمونديال الأندية

تأهل دورتموند للدور الثاني في مونديال الأندية بعدما اعتلى صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد فوز مثير على صن داونز الجنوب أفريقي 4 / 3 وتعادل سلبي مع فلومينيسي، والفوز 1 / صفر بصعوبة على أولسان هيونداي من كوريا الجنوبية.

ويأمل الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند مواصلة الصحوة، حيث دخل مونديال الأندية منتشيا بخمسة انتصارات متتالية في ختام مشوار الفريق في الدوري الألماني لموسم 2024 / 2025 وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في الدور الأول من البطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديا.

ويأمل كوفاتش ولاعبوه أيضا في الحفاظ على سجل الفريق خاليا من الهزائم في 10 مباريات متتالية، وذلك منذ الخسارة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة صفر / 4 في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

أما مونتيري، فقد حل وصيفا في المجموعة الخامسة خلف إنتر ميلان الإيطالي وصيف دوري أبطال أوروبا هذا العام، حيث نجح الفريق المكسيكي في إحراج منافسيه في الدور الأول بنتائج وعروض جيدة.

بدأ مونتيري بقيادة مديره الفني دومينيك تورينت مشواره في مونديال الأندية بمفاجأة مدوية بالتعادل 1 / 1 مع إنتر ميلان ثم تعادل سلبي أمام ريفر بليت الأرجنتيني قبل أن يكتسح أوراورا ريد دياموندز الياباني 4 / صفر ويجمع 5 نقاط، وينتزع بطاقة التأهل مستفيدا من فوز إنتر ميلان على ريفر بليت 2 / صفر.

ولمع أكثر من لاعب بصفوف الفريقين طوال مشوارهما في الدور الأول، حيث توهج الإنجليزي الشاب جوب بيلينجهام - الشقيق الأصغر لجود بيلينجهام نجم ريال مدريد – سريعا بقميص دورتموند وذلك بعد انتقاله للفريق قبل أيام قليلة من البطولة قادما من سندرلاند الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرتكز نيكو كوفاتش مدرب دورتموند أيضا على عناصر أخرى مثل جريجوري كوبل حارس المرمى، ويوليان براندت وماكسيمليان بيير وجيوفاني رينا وسيرهو جيراسي هداف الفريق، بينما تحوم شكوك حول إمكانية مشاركة الجناح الشاب جيمي جيتنز الذي يستعد لإنهاء إجراءات انتقاله رسميا إلى تشيلسي الإنجليزي.

أما مونتيري يرتكز على عدد من عناصر الخبرة وأسماء بارزة لها باع طويل في الكرة الأوروبية مثل المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق والذي يحمل شارة قيادة الفريق، وأيضا الثنائي سيرجيو كاناليس ولوكاس أوكامبوس.

كما يضم مونتيري أيضا عناصر أخرى مميزة مثل خيسوس كورونا مهاجم بورتو البرتغالي السابق، ولاعب الوسط الأعسر، ليون ديوسا، الذي يتسم بقدراته البدنية وقوة التسديدات، وكذلك جيرمان بيرترام الذي سجل هدفين في الفوز العريض على أوراوا.

ويأمل بطل الدوري المكسيكي خمس مرات في مواصلة سلسلة مفاجآته في كأس العالم للأندية، والتأهل لدور الثمانية الذي ينذر سيرجيو راموس بمواجهة عاطفية ضد ناديه السابق ريال مدريد إذا تجاوز العملاق الإسباني بدوره يوفنتوس في مواجهة أخرى بدور الـ16.