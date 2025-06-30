نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط اهتمام آرسنال ومانشستر يونايتد.. سبورتنج لشبونة يقدم تسهيلات جديدة لبيع جيوكيريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس على مهلة إضافية قبل العودة إلى التدريبات، في ظل استمرار الغموض حول مستقبله مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وسط اهتمام جدي من عدة أندية إنجليزية أبرزها مانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال.

وذكرت تقارير صحفية أن غيكرش دخل في خلاف علني مع رئيس النادي، فريدريكو فارانداس، بسبب ما وصفه بإخلال إدارة النادي باتفاق شفهي سابق، ينص على السماح له بالرحيل مقابل مبلغ أقل بكثير من قيمة الشرط الجزائي في عقده، والمقدّرة بـ85 مليون جنيه إسترليني.

وهدد اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، بعدم العودة إلى تدريبات ما قبل الموسم المقررة الثلاثاء المقبل، قبل أن يُمنح تصريحًا من النادي بالعودة في 7 يوليو، مما يمنح أندية "البريميرليغ" فرصة إضافية للتحرك نحو ضمه.

مفاوضات وتعقيدات

أبدي سبورتينغ استعدادًا للتفاوض، لكن بشرط ألا تقل قيمة الصفقة عن 65 مليون جنيه إسترليني. وكان آرسنال قد تقدم بعرض افتتاحي يقل بـ10 ملايين عن هذا الرقم، ما يجعل الباب مفتوحًا أمام أندية أخرى للمنافسة.

وتشير التقارير إلى أن جيوكيريس يُفضل الانتقال إلى آرسنال، خاصة مع تباطؤ تقدم المفاوضات بشأن الهدف الأول للنادي اللندني، السلوفيني بنيامين سيسكو (22 عامًا)، لاعب لايبزيغ، الذي سجل 21 هدفًا في 45 مباراة خلال الموسم الماضي، دون أن يتلقّى ناديه أي عرض رسمي حتى الآن.

ليفربول ويونايتد في الصورة

أما ليفربول، فمن غير المرجح أن يتحرك لضم مهاجم جديد ما لم يتم بيع داروين نونيز، الأمر الذي يتوقف بدوره على استئناف مفاوضات نابولي لبيع فيكتور أوسيمين إلى نادي الهلال السعودي.

في المقابل، يبقى مانشستر يونايتد ضمن المهتمين، لكنه لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن.

وفي خطوة استباقية، بدأ سبورتينغ بالفعل البحث عن بديل لجيوكيريس، حيث وضع الكولومبي لويس سواريز، مهاجم ألميريا، ضمن قائمة المرشحين لخلافته.

