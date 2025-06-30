ليفربول يُخطط لصفقة تبادلية لضم مارك غويهي

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي ليفربول يستعد لتقديم عرض يشمل الجناح الاسكتلندي الشاب بن دوك كجزء من صفقة تبادلية للحصول على خدمات مدافع كريستال بالاس ومنتخب إنجلترا مارك غويهي.

ويركّز فريق التعاقدات في "الريدز" على تعزيز خط الدفاع، ويعتبر غويهي (24 عامًا) هدفًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة. ومع ذلك، تطالب إدارة كريستال بالاس بمبلغ يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن اللاعب.

في المقابل، يُعد بن دوك (19 عامًا) أحد اللاعبين الذين يحظون بإعجاب كريستال بالاس، ويُقدّر سعره بنحو 25 مليون جنيه إسترليني رغم مشاركاته المحدودة مع الفريق الأول. وقد خاض الجناح الشاب الموسم الماضي مع ميدلزبره في "تشامبيونشيب" على سبيل الإعارة، حيث شارك في 24 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 أخرى.

وتخطط إدارة ليفربول لتقديم عرض يتضمن اللاعب ومبلغًا ماليًا إضافيًا للحصول على توقيع غويهي، لكن الصفقة ستتطلب جولات طويلة من التفاوض، خصوصًا مع تمسك رئيس بالاس ستيف باريش بقيمة لاعبيه وعدم التنازل بسهولة.

وفي الوقت ذاته، يواصل غويهي أداءه مع كريستال بالاس، رغم أن عقده ينتهي بنهاية موسم 2025-2026، ويُعرف عنه أنه لا يجعل المال دافعه الرئيسي، إذ لا يتقاضى راتبًا كبيرًا مقارنة بزملائه في الدوري الإنجليزي.

اهتمام واسع بغويهي وخروج محتمل لكوانساه

ولا يُعد ليفربول النادي الوحيد المهتم بخدمات غويهي، حيث يُراقب مانشستر يونايتد ونيوكاسل اللاعب تمهيدًا للتحرك لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويسعى المدرب آرني سلوت لتعويض رحيل المدافع جاريل كوانساه، المتوقع انتقاله إلى صفوف باير ليفركوزن الألماني. ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، من المقرر أن يخضع كوانساه (22 عامًا) للفحوصات الطبية يوم الإثنين، تمهيدًا لانضمامه إلى فريق المدرب إريك تين هاغ في صفقة تبلغ قيمتها نحو 30 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن ليفربول بدأ سوق الانتقالات بقوة، حيث ضم عددًا من الأسماء الشابة المميزة مثل فلوريان فيرتز، جيريمي فريمبونغ، ميلوش كيركيز، وفريدي وودمان، في إطار خطة لتجديد الدماء استعدادًا لمنافسة الموسم المقبل.

