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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط إنتر ميامي، أسفه بعد الخسارة القاسية 0-4 أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

بوسكيتس: ارتكبنا أخطاء أمام باريس ودفعنا الثمن

وقال بوسكيتس في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "تلقينا هدفًا مبكرًا، ووعينا بتفوقهم جعل الأمور أكثر صعوبة".

وأضاف: "ارتكبنا أخطاء وفريق مثل باريس يعاقبك عليها، كانت مباراة صعبة أمام بطل أوروبا، ودفعنا الثمن غاليًا". وأكد أن الفريق رغم الخروج المبكر يشعر بالفخر بما حققه، مشيرًا إلى أهمية التعلم من التجربة للمضي قدمًا.

وتأهل إنتر ميامي كوصيف مجموعته خلف بالميراس بعد تعادله مع الأهلي وبالميراس وفوزه على بورتو.