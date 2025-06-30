نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي: طلب وسام أبو علي الرحيل حق مشروع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن حقيقة اقتراب رحيل الفلسطيني وسام أبو علي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال عبدالهادي بتصريحات له ببرنامجه اللعيب في المونديال: الفلسطيني وسام أبو علي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بات قريب جدا جدا من الرحيل ولسه عقده 3 سنين وتم وعده بالرحيل بعد كأس العالم للأندية إذا جاءت عروض تتناسب مع قيمته وهو يريد الخروج من الباب الكبير للاحتراف لتحقيق أهدافه وبموافقتهم ولا تقل العروض عن 6 7 مليون للنادي أما راتب وسام 5-6 مليون وهو 5 6 اضعاف راتبه بالأهلي و15% من إعادة نسبة البيع والأهداف وتحقيق البطولات ويبقى القرار النهائي لمجلس إدارته بالموافقة أو الرفض والأندية امريكية وقطرية وعربية والنادي الامريكي بياخد الدوري ومهاجمهم عندما يرحل يكون بمبالغ كبيرة جدا 20_25 مليون".

كما صرح عمرو جمال: "قرار أي لاعب مهاجم الرحيل بيبقي متعلق بالظروف التي أدت لقراره ولو على التوقيت فالتوقيت ده ممكن يكون من أحسن التوقيتات لما لاعيب يقرر يمشي فيه وخصوصا لما وسام كان من الأعمدة الأساسية وتألق بكأس العالم للأندية".

واختتم: توقيت مثالي لطلب الفلسطيني وسام أبو علي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الرحيل خصوصا أن البطولة دي مش هتتحقق تاني غير بعد 4 سنين والاداء اللي قدمه كان حاجة كبيرة وأهم محطات حياته وهو خد كل حاجة وأدى للنادي كل حاجة ولو العرض مناسب للطرفين معتقدش أن الأهلي ممكن يقف في طريقه ومينفعش وسط بطولة كبيرة ويقرر لاعب يمشي أو قبل نهائي إفريقيا ودلوقتي هو أنسب توقيت".

