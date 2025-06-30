نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مهم من مدرب الهلال قبل مواجهة السيتي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أكد سيموني إنزاغي مدرب الهلال السعودي أن مواجهة مانشستر سيتي في دور الستة عشر لكأس العالم للأندية لكرة القدم صعبة لكن فريقه يستعد للقاء الفريق الإنجليزي بأفضل طريقة ممكنة ويركز على نقاط قوته.

وسيلتقي الفريق السعودي مع مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا في أورلاندو فجر الثلاثاء في دور الستة عشر للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة حتى 13 يوليو (تموز) المقبل.

وأضاف المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي قبل المباراة "نستعد من كافة الجوانب لخوض هذا اللقاء وندرك أن هذه فرصة للتطور، وسنحاول تقديم أفضل أداء لنا ضد منافس قوي. سنركز على نقاط قوتنا أمام أحد أفضل فرق العالم".

وفي الوقت الذي يغيب فيه القائد سالم الدوسري عن باقي البطولة بسبب إصابة في العضلات، تدرب لاعب الوسط مصعب الجوير مع الفريق عقب غيابه عن تدريب الجمعة الماضي بسبب شعوره بآلام في الركبة.

وتابع إنزاغي "قد نلعب بطريقة 3-5-2، أقيم الوضع وسأقرر قبل المباراة. ندرك صعوبة الظروف وتابعت العديد من اللاعبين قبل قدومي للهلال، وسنواصل في تنمية مواهب الفريق".

وانضم المدرب الإيطالي إلى الهلال بداية الشهر الحالي بعد أربع سنوات ناجحة مع إنتر ميلان قاد خلالها الفريق للفوز بالدوري الإيطالي وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين بما في ذلك نسخة 2023 التي فاز بها مانشستر سيتي.

وبعد أسابيع فقط من توليه مسؤولية تدريب الهلال، يدرك إنزاغي جيدًا حجم الاختبار الذي ينتظر فريقه.

وأصبح الهلال الفريق الآسيوي الوحيد الذي بلغ الأدوار الأقصائية في كأس العالم للأندية، ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط.