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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، عن رضاه بعد الانتصار على فلامنجو (4-2) في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025، مشيدًا بأجواء المباراة التي وصفها بـ "الاستثنائية" بسبب الحضور الجماهيري الكبير.

كومباني يترقب مواجهة باريس: الآن تبدأ المعركة الحقيقية

وقال كومباني عقب التأهل: "مواجهة باريس؟ الآن تبدأ المباريات التي ينتظرها الجميع، حين تصطدم الفرق الكبيرة ببعضها البعض".

وأكد المدرب البلجيكي أن فريقه سيستعد جيدًا لموقعة ربع النهائي المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في أتلانتا يوم 5 تموز، مؤكدًا: "نحتاج للتعافي والتركيز، وعلينا استغلال كل يوم قبل اللقاء. باريس يتحسن، ونحن كذلك".