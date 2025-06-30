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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب ليروي ساني عن امتنانه لفترة وجوده مع بايرن ميونيخ، بعد خوضه آخر مباراة بقميص الفريق أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية 2025.

ساني يودع بايرن: أتمنى الأفضل لهذا النادي العظيم

وقال ساني: "كانت رحلة رائعة مليئة باللحظات الجميلة والصعبة. الآن حان وقت الرحيل، وأتمنى الأفضل لهذا النادي العظيم".

وأكد دعمه لبايرن في مشواره المتبقي في البطولة، متمنيًا لهم التوفيق أمام باريس سان جيرمان.

كما عبّر عن سعادته بإمكانية انتقال الرقم 10 إلى جمال موسيالا، قائلًا: "يستحقه عن جدارة، لديه مستقبل كبير".

ساني سيبدأ فصلًا جديدًا مع جلطة سراي التركي بدءا من يوليو.