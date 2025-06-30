نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الهلال.. جوارديولا يرد على كلوب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه يتفهم موقف الألماني يورغن كلوب، الذي انتقد كأس العالم للأندية لأنه يثقل كاهل اللاعبين بجدول مباريات مزدحم، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن شعوره بالفخر للمشاركة في هذه البطولة.

وفي مؤتمر صحافي، عشية مواجهة الهلال السعودي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، قال المدرب الإسباني "بما أننا هنا، سنبذل قصارى جهدنا".

وأضاف "يورغن، ناضلنا كثيرًا، أعرف من أين أتت هذه الفكرة. ناضلنا كثيرًا في إنجلترا، عندما كنا نذهب إلى اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز لتحديد جدول المباريات، سعيًا للحصول على أداء أفضل. كلما استراح اللاعبون، زادت جودة الأداء".

وتابع غوارديولا قائلًا "هذا لا يُفاجئني. أنا أفهمه وأحترمه. كانت تربطني به علاقة ممتازة. أتفهم وجهة نظره، وسأدافع عنها أيضًا. ولكن هذا عملنا، في فيفا ويويفا والبريميير ليغ، وفي جميع المسابقات، والمدربون لا يُنظمون هذه المسابقات"، وأكد "بما أننا هنا، فنحن فخورون بوجودنا في هذه البطولة".

وأردف "ليس شيئًا مثاليًا بالنسبة للمدرب. كنت أتمنى لو حصلت على راحة لمدة شهرين قبل الموسم الجديد، نعم، كنت أتمنى ذلك، لكن هذا هو الوضع. بما أننا هنا، سنبذل قصارى جهدنا".

وقلل غوارديولا من أهمية تأثير درجات الحرارة المرتفعة على كأس العالم للأندية، وقال "أنا مدرب رائع، لكنني لا أستطيع بعد التحكم في البرق والرعد. الوضع ليس مثاليًا، لكنني أعلم أنه لا يمكنني القلق بشأن أمور لا أستطيع التحكم بها".