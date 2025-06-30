نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يكشف عن مصير شيكابالا النهائي مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن مصير محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الفارس الأبيض خلال الأيام المقبلة، بعدما كان على وشك الاعتزال.

كريم رمزي يكشف عن مصير شيكابالا النهائي مع الزمالك

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى:" شيكابالا حتى اللحظة الحالية لم يحسم أمره بشأن اعتزاله، وهناك نسبة كبيرة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك تسعى إنه يستمر مع فريقه حتى نهاية عقده".

وأضاف:" لجنة التخطيط بالكامل على رأسها ميدو تسعى لاستمرار شيكابالا ولكن حتى الآن لا يوجد حسم للأمر".

وأتم كريم رمزي:" شيكابالا يرى أنه قادر على الاستمرار في الملاعب لمدة موسم آخر، ولذلك لا يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي ".

