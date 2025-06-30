نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة مدرب بوتافوجو البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقال بوتافوجو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس، مدربه البرتغالي ريناتو بايفا بعد خروج الفريق من ثمن نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وقال النادي عبر حسابه على "أكس": "يُعلن نادي بوتافوغو أن ريناتو بايفا لم يعد مدرب الفريق الأول"، موضحًا أن القرار أُبلغ للمدرب مساء الأحد.

وأضاف النادي المملوك لرجل الأعمال الأمريكي جون تكستور "يشكر النادي بايفا ومساعديه على الخدمات التي قدموها خلال الأشهر الماضية، وخصوصًا الانتصار التاريخي على باريس سان جرمان (الفرنسي) في مونديال الأندية".



وكان بايفا تولى تدريب الفريق في فبراير (شباط) الماضي، عقب رحيل مواطنه أرتور جورجي، مهندس التتويج بلقبي كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي في عام 2024.

وفاجأ بوتافوغو الجميع في دور المجموعات من مونديال الأندية بإقصاء أتلتيكو مدريد الإسباني وتأهله إلى دور الـ16 رفقة سان جرمان بتغلّبه عليه بهدف دون رد في واحدة من أبرز مواجهات المسابقة.

وودّع بوتافوغو بعد خسارته أمام مواطنه بالميراس 0-1 في ثمن النهائي بعد التمديد.

ويحتل الفريق حاليا المركز الثامن في الدوري، بفارق ست نقاط عن المتصدر فلامنغو، مع تبقّي 27 مباراة في الموسم، كما سيواجه ليغا دي كيتو في أغسطس (آب/) المقبل ضمن ثمن نهائي من كوبا ليبرتادوريس 2025.