الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد الساحة الرياضية العالمية حديثاً متزايداً عن إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي في نهاية عام 2025، إلى دوري روشن السعودي، يأتي هذا الحديث في سياق استكمال سعودية الكرة لجذب نجوم الصفوة، بعد سلسلة التعاقدات الضخمة مثل كريستيانو رونالدو، بنزيما، ونيمار ملهعض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاجل ميسي يعلن الموافقة على انتقاله رسميا للسعودية وهذا النادي الذي سينضم اليه

سبق أن تلقت ميسي عروضاً مدهشة من الدوري السعودي، منها عرض مقدر بـ1.4 مليار يورو قدمه الهلال، كما كشفت مصادر نقلت عن أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، أن الهلال تواصل بالفعل مع نجم إنتر ميامي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان ولكن ميسي فضل الانتقال إلى الدوري الأمريكي من أجل عائلته وبيئة معيشية مريحة لهم.

وهنا النقطة الجوهرية المال وحده لم يكن هو العامل الحاسم، بل العوامل الإنسانية كالأسرة والاستقرار لعبت الدور الأكبر في قراره بواشنطن.

المفاوضات تستأنف

مع اقتراب نهاية عقده في ديسمبر 2025 أعاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي فتح قنوات التفاوض مع ميسي وممثليه وتم تداول أن النجم الأرجنتيني لا يمانع الانتقال لدوري روشن، بل وضع بعض الشروط التي تشمل قدومه بصحبة زملائه السابقين في برشلونة مثل سواريز وبوسكتس.

هذا الشرط يعكس رؤيته بأن انضمامه ليس مجرد انتقال شخصي، بل شراكة رياضية وثقافية تشكل نواة تشكيل نادٍ عالمي الطموح.

مكاسب مباحة للدوري وللنادي

خبراء سعوديون يرون أن التعاقد مع ميسي سيكون:

سيزيد من مشاهدة المباريات السعودية في أمريكا الجنوبية وأوروبا.

سيعزز من قوة حقوق البث وشهرة الأندية المشاركة.

بإمكانه إعادة إشعال المواجهات في الملاعب بين ميسي ورونالدو، وهما نجمان لم يجتمعا منذ سنوات .

من سيضمه؟ الهلال أم الأهلي أم النصر أم الاتحاد؟

تتفاوت التقديرات حول النادي الأقرب لضمه: