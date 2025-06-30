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أحمد جودة - القاهرة -

تتجه الأنظار مساء الإثنين، نحو استاد بنك أوف أمريكا، في القمة النارية التي ستجمع بين إنتر ميلان الإيطالي وفلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

ويحتضن ملعب ملعب بنك أوف أمريكا، المباراة المثيرة بين الأفاعي الإيطالية وفلومينينسي، ضمن فعاليات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي السلفادوري إيفان أرسيدس، ويتواجد محمود عاشور حكمًا للفيديو.

وتأهل إنتر ميلان إلى دور الستة عشر من المسابقة، بعدما تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما صعد فلومينينسي إلى نفس هذا الدور كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف بوروسيا دورتموند.

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

طريقة مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أم بي سي وهي الناقل لمباريات كأس العالم للأندية، وتحديدًا على قناتي MBC MASR1 ويتولى المعلق المميز فارس عوض التعليق على أحداث اللقاء، وMBC ACTION بتعليق المعلق راشد الدوسري.

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال، اختر خيار “إضافة قناة جديدة”، أدخل بيانات (التردد، الاستقطاب، معدل الترميز)، اضغط على بحث، ثم احفظ القناة بعد ظهورها في القائمة.

تردد قناة MBC ACTION

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

جودة القناة: HD

تردد قناة MBC MASR1

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح خطأ القناة هو ¾.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

وأيضًا يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة DAZN وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث المنصة جميع مواجهات البطولة بتقنية عالية في أنحاء العالم مجانًا.