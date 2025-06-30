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أحمد جودة - القاهرة - أبدى خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لإنتر ميامي، رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-4، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية.

ماسكيرانو: باريس سان جيرمان الأفضل عالميًا.. وأتمنى له استمرارية برشلونة

وقال ماسكيرانو في تصريحات بعد المباراة: "كنا ندرك جيدًا صعوبة المواجهة، الفارق كان واضحًا منذ البداية، لأن باريس سان جيرمان ربما يكون أفضل فريق في العالم حاليًا."

ورغم الفارق الفني، أبدى المدرب الأرجنتيني فخره بأداء لاعبيه: "حاولنا تقديم ما لدينا خاصة في الشوط الثاني، وأنا فخور للغاية بما بذله اللاعبون. خضنا تجربة رائعة ومهمة سنستفيد منها كثيرًا."

وعن باريس سان جيرمان، قال ماسكيرانو: "إنه فريق رائع يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ويقوده مدرب من الطراز الرفيع. سننتظر لنرى مدى استمراريته، وأتمنى أن يتمكن من الحفاظ على مستواه العالي لسنوات، كما فعل برشلونة في فترته الذهبية."

وتطرق مدرب إنتر ميامي إلى أداء ليونيل ميسي خلال اللقاء، قائلًا: "أعتقد أن ميسي قدم مباراة جيدة في ظل الإمكانات والفرص المحدودة التي حصلنا عليها."

وتابع: "في الشوط الثاني اعتمدنا على الهجمات المرتدة بشكل أكبر، وبالنسبة لي، من الرائع أن أقود فريقًا يضم ميسي وأنا في سن الـ38. إنها تجربة استثنائية."

واختتم ماسكيرانو حديثه بالإشارة إلى صعوبة المهمة أمام فريق بحجم باريس سان جيرمان، قائلًا: "حين تواجه فريقًا بهذا المستوى، تكون المهمة معقدة على الجميع، حتى بالنسبة لميسي."