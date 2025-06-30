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أحمد جودة - القاهرة -

قال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند اليوم الأحد، إن صفقة انتقال جيمي جيتنز لاعب الفريق إلى تشيلسي، لم تكتمل بعد مشيرا إلى أنه تتبقى تفاصيل نهائية تحتاج للحسم.

دورتموند يبرر تأخر صفقة انتقال جيتنز إلى تشيلسي

يشارك الفريقان في كأس العالم للأندية لكرة القدم بالولايات المتحدة، وقد خضع جيتنز للفحص الطبي مع تشيلسي أمس السبت.

ويتردد أن الصفقة ستتم مقابل 65 مليون يورو (76 مليون دولار).

وحال إتمام الصفقة، لن يكون بإمكان جيتينز المشاركة مع تشيلسي في دور الثمانية بكأس العالم للأندية أو في باقي مراحل البطولة، لأنه مقيد وشارك مع دورتموند في نفس البطولة.

وأضاف كيل على هامش حصة تدريبية مفتوحة لدورتموند في فلوريدا، أن كارني تشوكويميكا، المعار من تشيلسي، سيبقى مع الفريق الألماني طوال فترة مشاركته في البطولة.

وانتقل تشوكويميكا إلى دورتموند معارا من تشيلسي في يناير/كانون الثاني الماضي، وتنتهي الإعارة غدا الإثنين.

ويستعد دورتموند لمواجهة مونتيري المكسيكي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الـ16 لمونديال الأندية.

وأكد سيباستيان كيل أن دورتموند وتشيلسي اتفقا على استمرار تشوكويميكا.