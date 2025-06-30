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أحمد جودة - القاهرة - قطع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الشك باليقين بشأن ما تردد مؤخرًا عن إمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة برينتفورد، مؤكدًا أنه لم يتلقَ أي اتصال رسمي من النادي اللندني.

بوكيتينو يحسم الجدل: لا تواصل مع برينتفورد.. وتوتنهام دائمًا في القلب

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بوكيتينو قد يكون البديل المرتقب لتوماس فرانك، الذي ارتبط اسمه بتدريب توتنهام، عقب رحيل المدرب أنجي بوستيكوجلو.

لكن بوكيتينو، المدير الفني الحالي للمنتخب الأمريكي، أوضح في تصريحات لقناة "فوكس سبورتس":

"لم يتحدث معي أي أحد من برينتفورد، ولم أجرِ معهم أي مقابلة. ببساطة، هذا لم يحدث."

ورغم نفيه القاطع، لا تزال التقارير تربط اسمه بعدة أندية إنجليزية، أبرزها توتنهام هوتسبير، الفريق الذي قضى معه واحدة من أبرز محطاته التدريبية، وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

وفي هذا الصدد، علّق بوكيتينو: "منذ رحيلي عن توتنهام، يظهر اسمي دائمًا في قوائم المرشحين لأي منصب شاغر، وكأن هناك مئة مدرب في كل قائمة!"

وأضاف مازحًا: "حينما يحدث شيء حقيقي، ستعرفون بالتأكيد. لكن لا معنى للحديث عن أشياء لا تستند إلى وقائع أو تواصل فعلي."

وختم تصريحاته بتأكيد العلاقة الخاصة التي تجمعه ببعض الأندية، قائلًا: "توتنهام نادٍ عزيز على قلبي، تمامًا كما هو الحال مع إسبانيول ونيولز أولد بويز. لكننا نعيش الآن في مرحلة مختلفة، والتوقيت غير مناسب للخوض في سيناريوهات لا تستند إلى الواقع."

وبذلك يضع بوكيتينو حدًا للشائعات، مؤكدًا التزامه الكامل بمهمته الحالية مع منتخب الولايات المتحدة، في وقت لا تزال فيه أبواب البريميرليج مفتوحة أمامه مستقبلًا.