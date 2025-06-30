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أحمد جودة - القاهرة - واصل المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، تألقه اللافت في كأس العالم للأندية 2025، بتحقيق رقم قياسي مميز جعله الأفضل بين جميع حراس البطولة خلال دور المجموعات.

بونو يتفوق على نوير وكورتوا ويحقق رقمًا لافتًا في مونديال الأندية

ونجح بونو في قيادة "الزعيم" للتأهل إلى ثمن نهائي البطولة، بعدما حصد الهلال 5 نقاط وضعته في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة، خلف المتصدر ريال مدريد (7 نقاط).

وبحسب ما كشفه موقع الإحصائيات الشهير "SofaScore"، فقد سجل بونو أعلى نسبة تصديات بين جميع الحراس في دور المجموعات، بنسبة بلغت 93%، متفوقًا على نخبة من أبرز الأسماء في العالم.

وتمكن بونو من التصدي لـ13 محاولة من أصل 15 على مرماه، مع استقبال هدف واحد فقط طوال مرحلة المجموعات، إلى جانب تصديه لركلة جزاء حاسمة أمام ريال مدريد، في واحدة من أبرز لقطات البطولة حتى الآن.

وتفوق بونو بهذه الأرقام على حراس مرموقين بحجم مانويل نوير (بايرن ميونخ) وتيبو كورتوا (ريال مدريد)، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أبرز الحراس على الساحة العالمية.

وتعقد جماهير الهلال آمالًا كبيرة على بونو لمواصلة التألق، خاصة في المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، والمقرر إقامتها فجر الثلاثاء المقبل في إطار منافسات دور الـ16 من البطولة.