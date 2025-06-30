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أحمد جودة - القاهرة - انتقد خالد الشنيف، نجم الكرة السعودية السابق، مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الكأس الذهبية للكونكاكاف 2025، واصفًا التجربة بأنها "غير مجدية من الناحية الفنية".

خالد الشنيف: مشاركة السعودية في الكأس الذهبية غير مفيدة.. والمنتخب بلا هوية

وجاءت تصريحات الشنيف عقب خروج المنتخب السعودي من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام منتخب المكسيك بهدفين دون رد فجر اليوم الأحد، ليودّع البطولة بعدما تأهل من دور المجموعات بـ4 نقاط، حصيلة فوز وتعادل وخسارة.

وقال الشنيف خلال مداخلة تلفزيونية: "المنتخب عاد كما ذهب، لم تكن هناك أي استفادة فنية حقيقية، ولا أفهم ما الذي كان يسعى المدرب هيرفي رينارد لتحقيقه من هذا الأداء المتواضع".

وأضاف: "طريقة اللعب اتسمت بالحذر الزائد، وكأن المنتخب يلعب بشعار (من خاف سلم)، رغم أن الحذر المبالغ فيه كلفنا الكثير، إذ ظهر الفريق بلا شخصية فنية واضحة حتى وهو متأخر في النتيجة".

وتابع نجم الأهلي السابق: "الدفاع المتواصل أمام المكسيك رغم التأخر بهدف يعكس غياب الرؤية الفنية، فلم نشهد أي شكل هجومي أو حلول مبتكرة، ما يؤكد أن المشاركة لم تثمر سوى عن الإصابات".

واختتم الشنيف تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب بحاجة إلى مراجعة شاملة في الرؤية الفنية وطريقة الإعداد، إذا ما أراد الاستفادة الحقيقية من المشاركات الخارجية في المستقبل.