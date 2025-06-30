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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن إدارة مانشستر يونايتد تستعد لاتخاذ خطوة مفاجئة بفتح الباب أمام رحيل الحارس الكاميروني أندريه أونانا، بعد موسمين فقط من انضمامه إلى صفوف الفريق قادمًا من إنتر ميلان، رغم مشاركته في أكثر من 100 مباراة بقميص الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد يخطط للاستغناء عن أونانا.. وتعويض برازيلي في الطريق

وكان أونانا (29 عامًا) قد انتقل إلى أولد ترافورد صيف عام 2023 مقابل 43.8 مليون جنيه إسترليني، ليحل محل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، وسط آمال كبيرة بأن يكون خيارًا طويل الأمد في مركز حراسة المرمى.

لكن، وبالرغم من خبراته في دوري أبطال أوروبا مع أياكس وإنتر ميلان، لم ينجح أونانا في تقديم المستوى المنتظر، وارتكب عددًا من الأخطاء المؤثرة، مما دفع إدارة النادي إلى التفكير في رحيله.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد مستعد للاستغناء عن أونانا سواء من خلال البيع أو الإعارة، لكن بشرط عدم بيع اللاعب بأقل من 26.3 مليون جنيه إسترليني، لتجنب تسجيل خسائر مالية تتعارض مع لوائح "الربحية والاستدامة" الخاصة بالبريميرليج.

ومع تراجع مستوى الحارس وارتفاع راتبه، تبدو مهمة بيعه بهذا المبلغ معقدة، خصوصًا أن نادي موناكو المهتم بضمه لا يستطيع تحمل راتبه، حتى في حال إعارته.

في حال تم الاستغناء عن أونانا، فإن النادي الإنجليزي يضع اسم الحارس البرازيلي جون فيكتور (29 عامًا) على طاولة التفاوض، بعد تألقه مع فريقه بوتافوجو، خاصة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث قدم أداءً مميزًا أمام باريس سان جيرمان.

ويُعد فيكتور خيارًا اقتصاديًا، إذ يمكن ضمه مقابل 6 ملايين إسترليني فقط، رغم قلة خبراته الأوروبية، حيث لم يلعب سوى فترة إعارة قصيرة مع بلد الوليد الإسباني في دوري الدرجة الثانية.

مرشحون آخرون أكثر تكلفة

بجانب فيكتور، يدرس مانشستر يونايتد أسماء أخرى لحراسة المرمى، أبرزهم: