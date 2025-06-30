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أحمد جودة - القاهرة - عبّر عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان، عن سعادته الكبيرة بلقاء زميله السابق ليونيل ميسي مجددًا، خلال المواجهة التي جمعت فريقه بـإنتر ميامي مساء الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ديمبلي يحتفي بلقاء ميسي: "أنت الأفضل في التاريخ"

وكان باريس سان جيرمان قد حقق فوزًا عريضًا بنتيجة 4-0 على الفريق الأمريكي، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

وبعد اللقاء، نشر ديمبلي صورة تجمعه بميسي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وأرفقها بتعليق مؤثر قال فيه: "سعيد جدًا برؤيتك مجددًا يا ميسي، أنت الأفضل في تاريخ كرة القدم."

كما أعرب النجم الفرنسي عن تقديره الكبير لزميله السابق، بعد أن حصل على قميص ميسي وحذائه اللذين شارك بهما في المباراة، كهدية تذكارية.

وأضاف ديمبلي: "أتمنى لك التوفيق في مواصلة صناعة التاريخ مع إنتر ميامي، كما فعلت في كأس العالم للأندية."

ويُذكر أن ديمبلي وميسي لعبا معًا في صفوف برشلونة لمدة 4 مواسم بين عامي 2017 و2021، قبل انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بينما انضم ديمبلي إلى الفريق الباريسي قادمًا من برشلونة في صيف 2023، مقابل 50 مليون يورو.

من جانبه، شارك أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، فرحته بلقاء ميسي أيضًا، حيث نشر صورة تجمعه بالنجم الأرجنتيني قبل انطلاق المباراة، وعلّق عليها بكلمة واحدة: "أسطورة."

كما أعرب عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) عن سعادته بتأهل فريقه، قائلًا: "إلى دور الثمانية."