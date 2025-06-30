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أحمد جودة - القاهرة - وجّه المدافع الفرنسي السابق ويليام جالاس انتقادات حادة لإدارة نادي آرسنال ومدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، معتبرًا أن النادي اللندني يرتكب "خطأ فادحًا" في سوق الانتقالات الصيفية، قد يحرمه من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

جالاس ينتقد آرسنال: التخلي عن بارتي خطأ استراتيجي قد يُكلّف الفريق اللقب

وحذر جالاس، الذي سبق له تمثيل أندية آرسنال وتشيلسي وتوتنهام، من تداعيات رحيل النجم الغاني توماس بارتي، مشيرًا إلى أن التفريط في لاعب بهذا الحجم يُعد قرارًا غير مدروس، لا سيما بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الموسم الماضي.

وقال جالاس في تصريحات لصحيفة "مترو" البريطانية: "بارتي يجب أن يبقى. إنه لاعب لا يُعوّض بسهولة. ما قدمه لآرسنال لا يمكن تجاهله. بدلًا من التفكير في استبداله، كان يجب تعزيز التشكيلة بوجوده."

ورغم أن مفاوضات تجديد عقد بارتي كانت جارية، تشير التقارير إلى أن اللاعب اتخذ قراره بالفعل بمغادرة النادي، في ظل اهتمام قوي من أندية أوروبية كبرى، أبرزها برشلونة، أتلتيكو مدريد، ويوفنتوس، خصوصًا مع اقتراب عقده من نهايته الأسبوع المقبل.

وفي المقابل، يستعد آرسنال للإعلان عن ثلاث صفقات جديدة تشمل:

مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد)

كريستيان نورجارد (برينتفورد)

كيبا أريزابالاجا (تشيلسي)

ويرى جالاس أن التعاقد مع زوبيميندي ونورجارد قد يعوّض جزئيًا رحيل بارتي وجورجينيو، لكنه شدد على أن فقدان لاعب بحجم بارتي سيترك فراغًا يصعب ملؤه.

وفيما يخص الجانب الهجومي، أعرب جالاس عن إحباطه من تأخر آرسنال في ضم مهاجم من الطراز الأول، قائلًا: "النادي بحاجة لمهاجم حاسم منذ موسمين. لقد اقتربوا مرتين من التتويج، لكن دائمًا ما غابت القطعة الأخيرة عن المشهد."

واختتم تصريحاته بترشيح اسم ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، قائلًا: "هو الخيار المثالي. يسجل أكثر من 20 هدفًا في الموسم، ويتطور بشكل مستمر. إذا كان آرسنال جادًا في الفوز بالدوري، فعليه أن يستثمر بقوة للتعاقد معه."