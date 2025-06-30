نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمبكتي يتألق في مونديال الأندية ويثبت جدارته في خط دفاع الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل حسان تمبكتي، مدافع نادي الهلال السعودي، تقديم مستويات مميزة خلال مشاركته في دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025، ليؤكد قيمته كأحد أبرز المدافعين في البطولة.

تمبكتي يتألق في مونديال الأندية ويثبت جدارته في خط دفاع الهلال

وشكّل تمبكتي ركيزة أساسية في تأهل الهلال إلى ثمن النهائي، بعدما جمع الفريق 5 نقاط وضعته في وصافة المجموعة الثامنة خلف ريال مدريد، متفوقًا على فرق قوية في المنافسة.

وبحسب بيانات موقع "SofaScore" المتخصص في الإحصاءات الرياضية، حلّ تمبكتي ثانيًا بين قلوب الدفاع الأكثر تنفيذًا للتدخلات الدفاعية خلال دور المجموعات، حيث قام بـ9 تدخلات ناجحة.

وأشار التقرير إلى أن 7 من هذه التدخلات كانت ناجحة تمامًا، ليصبح تمبكتي ثاني أكثر لاعب نجاحًا في التدخلات على مستوى البطولة بأكملها خلال هذا الدور، ما يعكس صلابته الدفاعية ودقته في قراءة مجريات اللعب.

وتلقى اللاعب إشادات واسعة من النقّاد الرياضيين المحليين، إلى جانب مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي شدد في تصريحات سابقة على أهمية تمبكتي كعنصر لا غنى عنه في الخط الخلفي، لما يملكه من انضباط تكتيكي وقدرة على الحسم في اللحظات الحرجة.

ويأمل الهلال في مواصلة الأداء القوي في الأدوار الإقصائية، وسط تطلعات بأن يكون تمبكتي أحد أبرز أسلحته الدفاعية في طريق المنافسة على اللقب.