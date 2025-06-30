نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط وحيد يقرب أحمد عبد القادر من الانتقال إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب أحمد عبد القادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال بشكل رسمي إلى الغريم التقليدي نادي الزمالك، مثلما كشف الإعلامي كريم رمزي، ولكن بشرط وحيد.

كريم رمزي يكشف عن مصير أحمد عبد القادر

حيث كشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" علل القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" أحمد عبد القادر رفض مبدأ الرحيل مرة أخرى عن النادي الأهلي على سبيل الإعارة، أو الاستمرار مع الفريق دون الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة في المباريات ".

وأضاف:" عبد القادر ينتظر قرار النادي الأهلي بالاستغناء عنه نهائيا، وليس رحيله على سبيل الإعارة، لينتقل إلى نادي الزمالك الذي تواصل مع اللاعب منذ فترة، ورحب بالانضمام إلى صفوفه".