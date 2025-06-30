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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي من حسم صفقة جديدة، بضم أحد أبرز نجوم بطولة كأس العالم للأندية، في خطوة لتعزيز خط الهجوم قبل انطلاق الموسم المقبل.

نجم بوتافوجو على أعتاب الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن نوتنجهام فورست دخل في مفاوضات متقدمة مع إيجور جيسوس، مهاجم نادي بوتافوجو البرازيلي، تمهيدًا للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب التقرير، فإن النادي الإنجليزي على بُعد خطوات من إتمام الصفقة مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، بعدما لفت اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الأنظار خلال مشاركته الأخيرة في مونديال الأندية، حيث سجل هدفين قبل أن يودّع فريقه البطولة من دور الـ16.

ومن المتوقع أن يُستكمل الاتفاق رسميًا قبل بدء فترة الإعداد الصيفية، حيث يخطط الجهاز الفني لدمج اللاعب سريعًا ضمن خطط الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويُعد إيجور جيسوس من أبرز المهاجمين في الدوري البرازيلي في الفترة الأخيرة، ما أهّله للحصول على أول استدعاء لتمثيل منتخب البرازيل العام الماضي، حيث خاض معه 4 مباريات دولية حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود نوتنجهام فورست لتعزيز خطه الهجومي، بعد معاناة واضحة في الفاعلية التهديفية خلال الموسم الماضي، إذ يهدف النادي إلى تصحيح المسار وتقديم أداء أكثر استقرارًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.