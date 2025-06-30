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أحمد جودة - القاهرة - اشترط المدافع الألباني ماريو ميتاي المشاركة أساسيًا في الموسم المقبل، من أجل الاستمرار مع اتحاد جدة، وسط تقارير تربطه بالرحيل خلال صيف 2025.

ماريو ميتاي يضع شرطًا للبقاء مع اتحاد جدة

وكان ميتاي قد انضم إلى "العميد" في صيف 2024 قادمًا من لوكوموتيف موسكو على سبيل الإعارة، قبل أن تُفعل إدارة الاتحاد بند شراء عقده بشكل نهائي.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن اللاعب أبلغ إدارة النادي برغبته في الحصول على ضمانات بالمشاركة بشكل منتظم في التشكيل الأساسي، أو السماح له بالرحيل مجانًا في حال عدم وجود دور له في خطط الفريق.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لمغادرة النادي، إلا أنه ينتظر توضيحًا حاسمًا بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة المتوقعة داخل التشكيلة الموسم المقبل.

من جانبها، وضعت الإدارة الرياضية في الاتحاد عدة سيناريوهات لضمان تواجد ميتاي ضمن الخيارات الأساسية للمدرب الفرنسي لوران بلان، الذي يقود الفريق بداية من الموسم الجديد.

وكان ميتاي قد عانى من 4 إصابات متتالية خلال الموسم الماضي، ما أثار مخاوف الطاقم الفني بشأن جاهزيته واستمرارية عطائه البدني، إلا أن اللاعب أبدى استعداده التام للعودة بقوة.

ويُخطط اتحاد جدة لدخول الموسم الجديد بتشكيلة قوية مدججة بالأسماء الأجنبية المميزة، تحضيرًا للمنافسة في دوري أبطال آسيا للنخبة إلى جانب البطولات المحلية، ما يجعل من مسألة تحديد الأسماء الأساسية أمرًا حاسمًا في الأيام المقبلة.