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أحمد جودة - القاهرة - انتهت مغامرة ليونيل ميسي ورفاقه في إنتر ميامي على وقع خسارة قاسية، بعدما سقط الفريق الأمريكي أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-4، في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، ليودّع المسابقة مبكرًا ويُودّع معها النجم الأرجنتيني حلمًا جديدًا في بطولات العالم.

مونديال الأندية.. الرباعية تُنهي مغامرة ميسي وتُعيد كابوسه الأبدي

الفريق الباريسي، بطل أوروبا، واصل عروضه القوية بقيادة المدرب لويس إنريكي، الذي زرع في لاعبيه عقلية الانتصار وسعى نحو كتابة تاريخ بخماسية تاريخية هذا الموسم، بينما عجز إنتر ميامي عن مجاراة إيقاع المنافس، رغم تواجد أسماء كبيرة بقيادة ميسي وسيرجيو بوسكيتس، جوردي ألبا، ولويس سواريز، فضلًا عن المدرب خافيير ماسكيرانو الذي أقر بعد المباراة بفارق المستوى قائلًا: "واجهنا الفريق الأفضل في العالم حاليًا."

كابوس الرباعية يلاحق ميسي

لم تكن الهزيمة برباعية نظيفة غريبة على ميسي، بل شكّلت جزءًا مؤلمًا من محطات عديدة في مسيرته، لتتحوّل إلى كابوس متكرر.

أول نكسة كانت عام 2010، عندما خسر ميسي مع الأرجنتين أمام ألمانيا بنتيجة 4-0 في ربع نهائي كأس العالم بجنوب إفريقيا.

في 2013، تلقى برشلونة بقيادة ميسي هزيمة مماثلة أمام بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، قبل أن يسقط إيابًا 3-0، حيث بقي ميسي على مقاعد البدلاء في كامب نو.

كأس السوبر الإسباني 2015 شهد هزيمة برشلونة 0-4 أمام أتلتيك بلباو ذهابًا، في حضور ميسي وتحت قيادة لويس إنريكي.

الرباعية الأشهر جاءت أمام باريس سان جيرمان في 2017، على ملعب حديقة الأمراء بذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، قبل أن يقلبها برشلونة إيابًا بالفوز 6-1 في "الريمونتادا" التاريخية.

في 2019، عانى ميسي مجددًا أمام ليفربول، حين سقط في "أنفيلد" برباعية نظيفة، أطاحت ببرشلونة من نصف نهائي دوري الأبطال، رغم فوزه ذهابًا 3-0.

خروج مبكر وحصيلة مخيبة

أنهى إنتر ميامي مشاركته في مونديال الأندية باكرًا، مكتفيًا بـ 4 مباريات فقط، بعد أن جمع 5 نقاط في دور المجموعات الذي ضم إلى جانبه الأهلي المصري، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، قبل أن يسقط أمام باريس سان جيرمان في أول اختبار حقيقي بالأدوار الإقصائية.

أما ميسي، الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الـ38، فقد غادر البطولة وهو يُطارد حلمًا لم يكتمل، ويُسدل الستار على مشاركة دولية جديدة انتهت برقمٍ مألوف.. رباعية موجعة.