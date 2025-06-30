نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مويس كين على رادار مانشستر يونايتد.. وأسبوعان فقط لحسم الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف تقرير صحفي أن نادي مانشستر يونايتد أمامه مهلة لا تتجاوز أسبوعين لاتخاذ قرار حاسم بشأن تفعيل الشرط الجزائي في عقد أحد أبرز نجوم الدوري الإيطالي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مويس كين على رادار مانشستر يونايتد.. وأسبوعان فقط لحسم الصفقة

وبينما يسعى "الشياطين الحمر" لتعزيز مركز المهاجم الصريح، في ظل تذبذب أداء الدنماركي راسموس هويلوند، برز اسم المهاجم الإيطالي مويس كين كخيار مطروح ضمن قائمة أولويات النادي.

وبحسب صحيفة "لا كورييري ديلو سبورت"، فإن عقد كين مع فيورنتينا يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 44 مليون جنيه إسترليني، يمكن تفعيله فقط خلال أول أسبوعين من شهر يوليو/تموز، ما يضع إدارة مانشستر يونايتد أمام سباق مع الزمن لحسم موقفها من الصفقة.

ورغم تجربة كين المتواضعة سابقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون، حيث لم يسجل سوى 4 أهداف خلال 39 مباراة بين عامي 2019 و2022، إلا أنه نجح لاحقًا في استعادة مستواه، من خلال فترات لافتة مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس، وصولًا إلى تألقه الملحوظ مع فيورنتينا.

وفي الموسم الماضي من الدوري الإيطالي، قدم كين أداءً مميزًا، مسجلًا 19 هدفًا وصانعًا 3 أهداف خلال 32 مباراة، وكان أحد أبرز الأسباب في عودة فيورنتينا للمنافسات الأوروبية، ما جعله محط أنظار الأندية الكبرى مجددًا.

ويبقى القرار الآن في يد مانشستر يونايتد، الذي يتعين عليه التحرك سريعًا إذا ما أراد الاستفادة من البند التعاقدي قبل انتهاء المدة المحددة.