نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء المعمورة المواجهة النارية بين إنتر ميلان الإيطالي وفلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

ويستقبل ملعب ملعب بنك أوف أمريكا، المباراة المثيرة بين الأفاعي الإيطالية وفلومينينسي، ضمن فعاليات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي السلفادوري إيفان أرسيدس، ويتواجد محمود عاشور حكمًا للفيديو، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب بنك أوف أمريكا.

وتأهل إنتر ميلان إلى دور الستة عشر من المسابقة، بعدما تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما صعد فلومينينسي إلى نفس هذا الدور كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف بوروسيا دورتموند.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.