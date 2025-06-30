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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، ثقته الكاملة في لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، فجر الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

إنزاجي: جوارديولا الأفضل في العقدين الأخيرين.. ولا نخشى مواجهة مانشستر سيتي

ويمثل الهلال العرب وآسيا في هذا الدور، بعد أن حصد 5 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة الثامنة، ليصطدم بمانشستر سيتي متصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، قال إنزاجي: "نحن على موعد مع مواجهة أحد أفضل الفرق في العالم، لكننا نمثل الهلال، ولسنا هنا لنخشى أحدًا. نرغب في الخروج بنتيجة إيجابية، وأكدت للاعبين أهمية تقديم أداء قوي، لأن مثل هذه المباريات تمنحنا الفرصة للنمو والتطور".

وأضاف: "منذ يومي الأول، لمست رغبة حقيقية لدى اللاعبين في التعلم والتطور، وهذا يجعلني فخورًا بهم. أثق في المجموعة الحالية وقدرتهم على مواجهة التحدي".

وحول غياب القائد سالم الدوسري، أوضح إنزاجي: "خسرنا لاعبًا مهمًا، لكن هذا يفتح الباب أمام لاعبين آخرين لإثبات جدارتهم، وأبحث حاليًا عن الخيار الأنسب لتعويضه في التشكيلة الأساسية".

كما تطرق إلى الخطط التكتيكية، قائلًا: "لم أحسم بعد الشكل الذي سنلعب به أمام السيتي، أفكر في الاعتماد على ثلاثة مدافعين، كما فعلت سابقًا مع فرق أخرى، وسأحسم قراري بناءً على ما أراه في الحصة التدريبية الأخيرة".

وعن المواجهة المرتقبة ضد بيب جوارديولا، قال إنزاجي: "مواجهة بيب تمثل دافعًا كبيرًا لأي مدرب. هو صاحب فلسفة غيرت كثيرًا في كرة القدم، وأراه أفضل مدرب في آخر 20 عامًا. السيتي مع جوارديولا يقدم كرة قدم استثنائية، وهو الفريق الوحيد الذي فاز بكل مبارياته في دور المجموعات، ما يعكس قوة الخصم، لكننا نتمسك بشجاعتنا وسنقدم كل ما لدينا".

كما أثنى إنزاجي على أداء اللاعب ناصر الدوسري، واصفًا إياه بالمفاجأة السارة، قائلًا: "كنت أتابعه قبل قدومي، لكن ما يقدمه في التدريبات والمباريات فاق توقعاتي، وأنا متحمس لرؤية المزيد منه".

وختم المدرب الإيطالي تصريحاته بالتأكيد على أهمية التركيز: "حققنا أهدافنا في مرحلة المجموعات، والآن ننتقل إلى مرحلة جديدة تتطلب أقصى درجات الجاهزية. سنواجه خصمًا من العيار الثقيل، وعلينا أن نلعب بأعلى درجات التركيز والانضباط".