نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدربة سيدات إنجلترا: أثبتنا أمرا جيدا قبل بطولة اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدت سارينا فيجمان، مدربة منتخب إنجلترا لكرة القدم النسائية سعادتها بأداء الفريق، مؤكدة أنه تنتظره تحديات أكبر بعد الفوز الكاسح على جامايكا بنتيجة 7 /0، مساء الأحد، في آخر مباراة ودية قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا للسيدات.

مدربة سيدات إنجلترا: أثبتنا أمرا جيدا قبل بطولة اليورو

وقالت فيجمان (55 عاما): "قدمنا أداء جيدا، وتواجدنا كثيرا في الثلث الهجومي، وسجلنا سبعة أهداف، وهو أمر جيد جدا، وصنعنا العديد من الفرص، وكان بإمكاننا أن نتحلى بمزيد من الصبر في بعض الأحيان".

وأضافت "لكن في الوقت نفسه، يبقى تسجيل سبعة أهداف وخلق الكثير من الفرص أمرا رائعا".

شددت أيضا "نعلم أنه يجب أن نرفع مستوانا الأسبوع المقبل، لكن ما أردناه هو تقديم مباراة جيدة وإمتاع الجماهير والاستعداد لبطولة أوروبا الأسبوع المقبل، وتجهيز جميع اللاعبات خلال هذه المباراة".

وأشارت "لقد اتضح أيضا أن الفريق يضم خيارات عديدة في جميع المراكز، وهناك منافسة قوية بين اللاعبات".

وختمت تصريحاتها بالقول "لقد سجلنا أهدافنا السبعة بست لاعبات مختلفات، وهو أمر جيد قبل بطولة اليورو، ويؤكد أن الفريق بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف".