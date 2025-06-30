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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، تقبله للهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه على يد باريس سان جيرمان، بنتيجة 0-4، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، مساء الأحد، مؤكدًا أنه لم يُفاجأ بما حدث.

ميسي بعد الخسارة القاسية أمام باريس: توقعت النتيجة وشعرت بالمرارة

وقال ميسي في تصريحات لشبكة "دي إسبورتس" عقب اللقاء: "باريس سان جيرمان فريق قوي، وهو بطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. يقدم لاعبوه مستويات رائعة، وكنت أتوقع مواجهة بهذه الصعوبة".

وأضاف: "قدمنا كل ما لدينا وحاولنا الظهور بأفضل شكل ممكن. أعتقد أننا تركنا انطباعًا جيدًا في مشاركتنا بمونديال الأندية".

وتطرق قائد الأرجنتين للحديث عن مشاعر الإحباط بعد مباراة بالميراس في دور المجموعات، قائلًا: "المرارة الحقيقية جاءت من مباراتنا أمام بالميراس، فقد كنا متقدمين 2-0، ثم استقبلنا هدفين وتعادلنا، الأمر الذي وضعنا في طريق أصعب بمواجهة باريس سان جيرمان، الفريق الأقوى في البطولة".

واستدرك ميسي: "لا أوجه اللوم لأحد، لكن الحقيقة أن تعادلنا في الدقائق الأخيرة جعلنا في موقف صعب، خاصة أمام خصم بهذا المستوى".

وتابع: "قاتلنا في البطولة، والآن انتهى مشوارنا هنا. علينا التركيز على مواصلة العمل في الدوري المحلي".

وعن لفتة تبادل التحيات مع لاعبي باريس بعد اللقاء، قال ميسي: "كانت تربطني علاقة رائعة باللاعبين خلال العامين اللذين قضيتهما في باريس. ورغم أن عددا قليلًا منهم لا يزال موجودًا، فإنني أحتفظ بذكريات طيبة معهم، وأنا ممتن للطريقة التي استُقبلت بها وتعاملوا بها معي دائمًا".