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أحمد جودة - القاهرة -

توصل نادي بشكتاش التركي إلى اتفاق رسمي مع روما الإيطالي للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام، نجم تشيلسي السابق، في صفقة تبلغ قيمتها 17 مليون جنيه إسترليني، حسب ما أكده خبير الانتقالات فابريزيو رومانو.

بشكتاش يحسم صفقة تامي أبراهام مقابل 17 مليون جنيه إسترليني

ومن المنتظر أن يسافر أبراهام إلى تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة، للخضوع للفحوصات الطبية وإتمام إجراءات انتقاله بشكل نهائي إلى صفوف بشكتاش، بعد أن منح اللاعب موافقته النهائية على العرض المقدم من النادي التركي.

وكان المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا قد خاض الموسم الماضي معارًا إلى ميلان، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه، حيث اكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط في 28 مباراة بالدوري الإيطالي، في موسم طغت عليه الإصابات وتراجع الأداء.

ويراهن بشكتاش على أن أبراهام، الذي سبق له التألق بقميص روما وتشيلسي، لا يزال يمتلك ما يكفي لتقديم الإضافة الهجومية المطلوبة، خاصة أنه أظهر لمحات فنية مميزة قبل تعرضه لإصابة الرباط الصليبي في ختام موسم 2022-2023.