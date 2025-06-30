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أحمد جودة - القاهرة -

كشف ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، لشؤون الرياضة، أن ناديه لن يدفع "مبلغا باهظا" لضم نيك فولتيماد، مهاجم شتوتجارت، منافسه في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

إيبرل: بايرن ميونخ لن يدفع "مبلغا باهظا" لضم فولتيماد

وأبدى بايرن اهتمامه بضم فولتيماد خلال الأيام الماضية، حيث كشفت تقارير إخبارية أن قيمة الصفقة من المحتمل أن تصل إلى 100 مليون يورو (117 مليون دولار) لفسخ عقده مع شتوتجارت، الذي ينتهي عام 2028.

وظهر فولتيماد (23 عاما) بشكل لافت في الموسم الماضي، وساهم في فوز شتوتجارت بلقب كأس ألمانيا، وشارك في أول مباراتين دوليتين له مع منتخب ألمانيا في أوائل يونيو/حزيران الحالي، قبل أن يصبح هدافا لبطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما التي خسرت فيها ألمانيا المباراة النهائية أمام إنجلترا أول أمس السبت.

وأكد إيبرل اهتمامه بفولتيماد في مقابلة مع منصة دازن التلفزيونية.

وأضاف: "لدينا خطة ندرسها. نحاول تطبيقها بالخيارات المتاحة لدينا. إذا لم تنجح، فلن تنجح".

واختتم إيبرل تصريحاته قائلا: "إذا كانت الأسعار خيالية، فيجب عليك تقبل ذلك، ثم البحث عن لاعب آخر. هذا أمر طبيعي في هذا المجال".