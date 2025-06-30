نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيليبي لويس: بايرن كان الأفضل واستحق العبور.. كنا نعرف حجم التحدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب فيليبي لويس، المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي، عن رضاه النسبي بأداء لاعبيه رغم الإقصاء من بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا تفوّق بايرن ميونخ واستحقاقه للتأهل.

فيليبي لويس: بايرن كان الأفضل واستحق العبور.. كنا نعرف حجم التحدي

وكانت مسيرة فلامنجو قد توقفت عند دور الـ16 من مونديال الأندية المقام حاليًا في الولايات المتحدة، بعد خسارة قاسية بنتيجة 2-4 أمام العملاق الألماني بايرن ميونخ، في مواجهة شهدت أفضلية واضحة للفريق البافاري.

وقال لويس في تصريحات لشبكة "DAZN" عقب اللقاء: "علينا ببساطة أن نعترف بتفوّق المنافس. بايرن فريق مميز للغاية، وكنا نعلم منذ البداية صعوبة المهمة أمامه."

وأضاف: "في مثل هذه المستويات من البطولات، لا مجال للأخطاء. أي هفوة صغيرة تُكلّفك الكثير. الفريق الذي استحق التأهل هو من عبر، وهذا ما حدث بالفعل."

وكان فلامنجو قد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد تصدره المجموعة الرابعة التي ضمّت أندية تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، ولوس أنجلوس إف سي الأمريكي، قبل أن تتوقف رحلته عند محطة بايرن ميونخ.