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أحمد جودة - القاهرة -

تزايدت في الآونة الأخيرة التكهنات حول احتمالية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، إلى أحد أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في 2025.

مستقبل ميسي.. لا نية للرحيل في صيف 2025 والدوري السعودي يترقب

ويُعد نادي الهلال أبرز المهتمين بخدمات ميسي منذ صيف 2023، إلا أن اللاعب فضّل آنذاك خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي عبر بوابة إنتر ميامي، بعقد يمتد حتى ديسمبر/كانون الأول 2025.

وفي هذا السياق، قال ماهونري ميندوزا، مسؤول الاتصال الدولي في الدوري الأمريكي، في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "ميسي مستمر بشكل طبيعي مع إنتر ميامي، ولا توجد أي نية لرحيله خلال الصيف الحالي، كما يتم تداوله إعلاميًا."

وأوضح ميندوزا أن مستقبل النجم الأرجنتيني سيُحسم عقب نهاية عقده الحالي، حيث سيعقد حينها جلسة مع إدارة النادي لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاستمرار أو خوض تجربة جديدة.

وختم تصريحاته بالتأكيد على تصريحات سابقة للشريك في ملكية إنتر ميامي، خورخي ماس، الذي أبدى تفاؤله الكبير باستمرار ميسي مع الفريق، مضيفًا: "سننتظر حتى نهاية عقده، لكن حتى اللحظة لا يوجد ما يشير إلى رحيله هذا الصيف."