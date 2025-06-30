نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد إنتر ميلان الإيطالي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

ويستقبل ملعب ملعب بنك أوف أمريكا، المباراة المثيرة بين الأفاعي الإيطالية وفلومينينسي، ضمن فعاليات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي السلفادوري إيفان أرسيدس، ويتواجد محمود عاشور حكمًا للفيديو، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب بنك أوف أمريكا.

وتأهل إنتر ميلان إلى دور الستة عشر من المسابقة، بعدما تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما صعد فلومينينسي إلى نفس هذا الدور كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف بوروسيا دورتموند.

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أم بي سي وهي الناقل لمباريات كأس العالم للأندية، وتحديدًا على قناتي MBC MASR ويتولى المعلق المميز فارس عوض التعليق على أحداث اللقاء، وMBC ACTION بتعليق المعلق راشد الدوسري.

وأيضًا يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة DAZN وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث المنصة جميع مواجهات البطولة بتقنية عالية في أنحاء العالم مجانًا.