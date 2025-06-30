نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانًا.. كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، عبر السطور التالية كيفية مشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع نظيره الهلال السعودي في دور ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي على ملعب كامبينج وورلد، فجر يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، في تمام الساعة الرابعة فجرًا (04:00) بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي، في كأس العالم للأندية، عبر منصة DAZN البريطانية، وشبكة قنوات mbc مصر السعودية.

تردد قناة mbc مصر على النايل سات

التردد: 11219

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي (أو 5/6 في أغلب أجهزة الاستقبال).