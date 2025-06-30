معلق مباراة الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من محبي كرة القدم عن معلق مباراة الهلال السعودي مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي على ملعب كامبينج وورلد، فجر يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، في تمام الساعة الرابعة فجرًا (04:00) بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي، في كأس العالم للأندية، عبر منصة DAZN البريطانية، وشبكة قنوات mbc مصر السعودية.

معلق مباراة الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن مباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية سيتم إذاعتها عبر أم بي سي مصر وأم بي سي أكشن، بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض.

وسيتم التعليق على المباراة عبر منصة DAZN البريطانية، بصوت المعلق خالد الغول.