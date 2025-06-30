نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد المواجهة القوية والمرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع نظيره الهلال السعودي في دور ال 16 من كأس العالم للأندية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي على ملعب كامبينج وورلد، فجر يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، في تمام الساعة الرابعة فجرًا (04:00) بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

وتأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى دور ال 16 من كأس العالم للأندية، بعدما تصدر ترتيب مجموعته السابعة، بينما نجح الهلال السعودي في التأهل كوصيف للمجموعة الثامنة، عقب فوزه على نظيره باتشوكا المكسيكي..

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي، في كأس العالم للأندية، عبر منصة DAZN البريطانية، وشبكة قنوات mbc مصر السعودية.