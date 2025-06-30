معلق مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - ينتاب الفضول لدى عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في كل مكان، معرفة معلق مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، حيث يجمعها لقاء قوي غدًا الثلاثاء 1-7-2025 في دور الـ16 بمونديال الأندية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ريال مدريد الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

تُنقل مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس مساء غد الثلاثاء، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC MASR 1HD، كما تُنقل أيضًا على قناة MBC ACTION.

معلق مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية

أسندت إدراة شبكة قنوات ام بي سي مصر، مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس غدًا الثلاثاء في دور الـ16 بكأس العالم للأندية للمعلق الإماراتي فارس عوض، فيما سيعلق المعلق السعودي عبد الحربي على قناة MBC ACTION.